中共二十大16日上午10點開幕，中共總書記習近平發表政治報告，在涉台部分，他表示過去五年堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示大陸維護國家主權和領土完整，反對台獨的堅強決心和強大能力，他還說，提出了「新時代解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

習近平16日在做二十大政治報告，在回顧過去五年政績時，他指出：「面對台獨勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整，反對台獨的堅強決心和強大能力」。

這段話說完後，現場響起約9秒的掌聲。習近平接著說，「面對國際局勢急遽變化，我們保持戰略定力、發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。」

習近平在之後的段落又提到：「我們提出『新時代解決台灣問題的總體方略』，促進兩岸交流合作，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。」

在香港部分，習近平稱，「面對香港局勢動盪變化，我們依照憲法和基本法，有效實施對特別行政區的全面管制權，落實愛國者治港原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。」

他表示，「我們全面準確推進一國兩制實踐，堅持一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治的方針，推動香港由亂到治走向由治及興的新階段，香港澳門保持長期穩定發展良好態勢。」