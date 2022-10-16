內情人士透露，瑞士信貸正準備出售它在SIX集團持股、該集團是蘇黎市證交所的母公司，還有兩家瑞士銀行Pfandbriefbank與Bank-Now與和美國運通合資的Swisscard等股份，希望能填補約45億瑞郎的資本缺口。

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7成已停售 國銀祭瑞信兩大管制
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