瑞信填補缺口 欲出售本土銀行持股 22:362022/10/16 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內情人士透露，瑞士信貸正準備出售它在SIX集團持股、該集團是蘇黎市證交所的母公司，還有兩家瑞士銀行Pfandbriefbank與Bank-Now與和美國運通合資的Swisscard等股份，希望能填補約45億瑞郎的資本缺口。 ABF需求旺 景碩9月營收創高 艾笛森董座連四月買自家股 7成已停售 國銀祭瑞信兩大管制 #填補 #缺口 #持股 #出售 #瑞信 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永豐餘金雞 永道通過回台第一上市 04:102022/10/13 證券．權證 永昕 16.25億私募款到位 04:102022/10/13 證券．權證 台積慘跌 高息ETF低接好時機 04:102022/10/14 投資理財 瑞信爆雷 壽險業曝險皆可控 04:102022/10/08 財經要聞 《金融》銀行防瑞信風暴 逾7成停售相關商品 07:482022/10/14 財經 《國際金融》瑞信宣布回購30億美元債務 5年期CDS下跌 17:332022/10/07 財經 《國際金融》歐股連2跌 通膨、暴力升息擔憂再起 09:492022/10/07 財經 艾笛森董座連四月回補持股 Q4營運可望持平Q3 15:522022/10/13 財經 國銀拉瑞信20％警戒線 七成銀行已停售 18:322022/10/13 財經 知名激進投資人 伊坎押寶推特 單日大賺2.5億美元 04:102022/10/06 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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