瑞士信貸集團近期傳出財務危機，引發市場關注是否衍生相關風暴。金管會對此表示，目前已有逾7成銀行暫停銷售瑞信商品，仍在銷售中的則不主動推介、並將銷售對象局限於專業投資人，同時進行2大管控措施控管相關風險。

銀行局副局長童政彰表示，據金管會向相關銀行了解，目前銀行銷售的瑞信商品，主要為透過信託方式銷售海外債及結構型商品，銷售對象包括專業投資人及一般投資人，其中又以一般投資人居多。

不過，在瑞信傳出可能爆發財務危機消息後，童政彰指出，現階段已有逾7成銀行已停售瑞信相關商品，極少數仍在銷售的銀行則採取不主動推介措施，若有客戶詢問、亦僅限於對專業投資人銷售。

童政彰表示，銀行對於瑞信商品已進行2大銷售管制，一是銷售集中度控管，多數銀行均設定銷售單一發行機構商品以20％為上限。二是建立內部預警機制，如針對發行機構信用違約互換（CDS）及信評變化，來進行相關預警措施。

童政彰坦言，的確有客戶看到近期訊息表達想進行贖回，銀行均會提供贖回報價。目前銀行表示流動性正常，但期中贖回會產生相關虧損，會個案洽談提供匯率優惠或手續費減免等相關補償。而目前相關客訴狀況非常零星，多僅限於詢問。