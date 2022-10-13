瑞士第二大銀行「瑞士信貸」傳出財務風暴，我國壽險法人、散戶都持有相關商品，不只投資人緊張，銷售機構也神經緊繃。金管會銀行局副局長童政彰13日指出，多家國銀有銷售瑞信商品，但已有七成以上停售，其餘的不主動推介。針對瑞信相關海外債、結構型商品，國銀已祭兩大管控措施，一是集中度管制，瑞信發行的商品不超過所有商品20％，二是建立內部預警機制，隨時關注瑞信的CDS、信評變化。

童政彰指出，瑞信是一個跨國性的金融機構、正常營運且有該國主管機關審慎監理，在各國曝險數字，銀行局雖有掌握但不作公布。關於瑞信相關商品，銀行局針對銷售量較多的銀行進行了解，目前以信託方式銷售「海外債、結構型商品」為主要標的。

童政彰指出，國銀對於銷售瑞信商品已開始施行兩大管制措施，包括：一、集中度管理，所有商品中瑞信發行的商品不得超過20％；二、建立內部預警機制，從CDS、信評持續關注發行者的變化做因應。

童政彰表示，針對銷售量大的前十家銀行來說，已有七成以上「停售」瑞信商品，少數銀行則採「不主動推介」，若是有客戶來詢問，會限制「專業投資人」作為銷售對象。

在客戶關懷面部分，童政彰表示，近期若有客戶看到訊息後想贖回，銀行會提供贖回報價，目前流動性都正常，但若期中贖回會產生虧損，銀行也有給予補償措施，像是手續費優惠等，客訴很零星，以詢問較多。

在客戶類型部份，童政彰表示，「專業投資人、一般投資人」都有，但以「一般投資人」較多，主要是看商品屬性，因為瑞信相關商品低風險、高風險的都有。