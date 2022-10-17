新冠肺炎新變異株BF.7出現並迅速在歐洲蔓延，目前國內已驗出3例BF.7境外移入個案，台大醫院感染科主治醫師謝思民表示，BF.7是Omicron次變異株BA.5中的「次次變異株」，特性是傳播性更強，更具免疫逃脫能力，就算曾經確診過或接種過疫苗的人也可能會再次染疫，預期今年秋冬新冠感染還會大量增加。

謝思民日前在臉書表示，新冠病毒跟流感病毒一樣，基因是RNA，容易發生變異是與生俱來的特性，都是為了更能適應環境，適應宿主細胞，更能傳播與複製。過去兩年多，新冠病毒已發生過不計其數的基因變異，其中有些是「值得關注的變種」，包括Alpha（英國），Beta（南非），Gamma（巴西），Delta（印度），以及目前正在肆虐的Omicron。尤其是Omicron裡的「次變異株」BA.5更稱霸全球。

謝思民表示，最新的變異株BF.7，是Omicron次變異株BA.5中的「次次變異株」，即「BA.5.2.1.7」變異株的簡稱，10月4日才在內蒙古首度驗出，隨即在德國、法國、丹麥、英國和比利時等國迅速蔓延。目前國內也驗出3例BF.7境外移入個案，分別來自荷法美。有美國CDC專家認為，BF.7的出現可能代表Omicron還能繼續稱霸新冠世界ㄧ段時間。

至於BF.7會不會像某些專家所擔憂的，為全球疫情帶來「更大風險」，謝思民認為不至於，但層出不窮的病毒變種，只是更加證實新冠疫情不會結束，所以人類要學習與之長久並存。

謝思民指出，值得注意的是，BF.7等成功演化的新變種，雖然通常不增加嚴重度，但傳播性更強，更具免疫逃脫能力，「就算曾經確診或接種過疫苗的人也可能會再次染疫」，跟流感一樣，加上防疫措施解禁，國門逐步開放，今年秋冬新冠感染恐還會大量增加；此外還有流感的攪局，可能使得防疫工作更加複雜。提醒大家還是盡量減少群聚，保持社交距離，注意手部衛生。