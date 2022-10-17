美股科技股領跌，台股17日盤中重挫逾300點，「萬三」又告失守，外資仍賣超並匯出，拖累新台幣開盤後貶逾1角，一舉闖過32元大關，在出口商順勢進場拋匯後，跌幅略見縮小，終場收在31.997元，創逾5年9個月新低，貶值1.13角，台北外匯經紀公司成交量10.56億美元。

外匯交易員表示，美股13日上演大反彈，卻又是一日行情，主要是長期通膨指標續強，10年期美債殖利率又衝破4％，14日科技股賣壓湧現，四大指數全部收墨，台股17日殺聲隆隆，終場下跌162點至12,966點，新台幣跟著開低轉貶，直接跌破32元大關，盤中最多下挫1.31角，來到32.015元。

外匯交易員指出，外資再賣超台股87億元並匯出資金，但出口商一見到新台幣貶至32元，積極進場拋匯，使得跌幅略見收斂，持續在32元整數大關上下整理，預料短線金融市場震盪不變，若外資維持賣股撤出方向，新台幣本周就可能站穩32元新常態。