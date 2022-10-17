台股今（17）日再走弱且跌破萬三，櫃買指數也下挫0.54％。櫃買中心表示，近期櫃買市場行情波動較大，主要受通膨疑慮、全球加速升息、國際政經情勢不穩及國際股市短期震盪劇烈等因素影響，衝擊投資人信心，由於上櫃公司整體體質仍相對穩健，投資人應回歸基本面，以公司業績表現作為中長期投資判斷，審慎操作。

櫃買中心指出，觀察全體上櫃公司今年1至9月累計營收為2.05兆元，較去年同期成長約6.19％，其中累計營收金額增加之前兩名產業為半導體業及生技醫療業，分別較去年同期增加316.14億元（成長比率約7.71％）、及122.30億元（成長比率約12.38％），顯示櫃買市場重要特色產業及整體上櫃公司均具營收動能。另全市場平均現金殖利率約4.23％，其中現金殖利率超過5％者達3成以上，顯示整體上櫃公司體質相對穩健。

櫃買中心呼籲，由於上櫃公司整體而言仍有相當的基本面作為支撐，投資人面對近期市場波動，無須過於恐慌，亦勿輕信市場傳言，宜關注公司基本面資訊，審慎操作；倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。