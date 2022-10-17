英媒報導，歐盟將建議其成員國將供應鏈多元化，減少對中國的依賴。中國外交部發言人汪文斌17日例行記者會上表示，中歐是夥伴而不是對手，合作遠大於競爭，希望歐方客觀看待中歐合作，增進雙方共同利益，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

英國《金融時報》引述歐盟外交部門為各成員國準備的文件，指內容建議歐盟應與美國密切合作，加強網路防禦，將供應鏈多樣化，減少對中國的依賴，同時加強與其他印太大國的關係。

文件認為，對歐盟、美國和其他理念相同的夥伴來說，中國已逐漸成為更強大的全球競爭者，所以有必要評估如何應對現有和未來的挑戰。

文件也提及，當前和可預見的挑戰可能會「擴大中國與成員國政治選擇和立場之間的分歧」，而歐盟在半導體和某些稀土金屬對中國的依賴，是個「戰略弱點」，呼籲成員國更多本地生產、多元化供應鏈及其他舉措，例如加強歐盟內部循環。

汪文斌對此表示，全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的人為設限，將干擾相關國際合作，影響產業鏈供應鏈穩定，不利於產業發展，更不符合任何國家的利益。

汪文斌指出，中歐是夥伴而不是對手，雙方經濟聯繫密切，有很強的互補性，中歐合作遠大於競爭。正如歐盟外交和安全政策高級代表博雷利日前所說，中國商品為控制通貨膨脹發揮的作用比全球所有央行加起來更多、更大。

汪文斌最後回應稱，「希望歐方客觀看待中歐合作，增進中歐共同利益，維護全球產業鏈供應鏈穩定」。