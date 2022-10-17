當前新冠疫情仍在蔓延，全球產業鏈供應鏈加速重構，中國如何保障產業鏈和供應鏈的安全穩定？大陸發展改革委副主任趙辰昕表示，針對不斷提升中國產業鏈、供應鏈的韌性和安全水平，正在持續推進五個方面的重點工作，包括：鍛長板補短板、穩定工業生產、優化產業佈局、深化開放合作、強化風險防範。

今天（10月17日）10時，中共二十大新聞中心舉辦第一場記者會，邀請大陸發展改革委副主任趙辰昕，大陸糧食和儲備局局長叢亮，大陸能源局副局長任京東介紹貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興有關情況，並答記者提問。

趙辰昕表示，面對複雜嚴峻的國內外形勢，各地方、各部門著力疏通卡點堵點、振作工業經濟、暢通經濟循環，有效保障了中國產業鏈供應鏈安全穩定運行，特別是一些重要產業鏈供應鏈的安全穩定運行，政府正在持續推進五個方面的重點工作。

一是鍛長板補短板。一方面，立足中國產業規模優勢、配套優勢和部分領域先發優勢，加快實施製造業核心競爭力提升五年行動計劃，在改造提升傳統產業、培育發展新興產業中打造一批優勢長板產業，提升重點領域全產業鏈競爭優勢。另一方面，聚焦國計民生、戰略安全等關鍵領域，緊盯「卡脖子」薄弱環節，按照「揭榜掛帥」「賽馬」等機制，一體推進短板攻關、迭代應用和生態培育，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰。實施產業基礎再造工程，突破重點基礎領域短板弱項。

二是穩定工業生產。嚴格落實疫情防控「九不准」要求，全力杜絕隨意關停產業鏈重點企業和涉及民生保供的重點企業，堅決避免疫情防控的簡單化、一刀切和層層加碼等問題，努力確保工業園區有序運轉、企業能夠正常生產經營。持續抓好物流保通保暢，著力做好能源、原材料安全保供，確保重要產業鏈供應鏈暢通運轉。

三是優化產業佈局。堅持「全國一盤棋」，推動產業鏈供應鏈佈局調整優化，提高全產業鏈運行效率。強化重大生產力統籌佈局，加強規劃引領和政策指導，避免盲目投資、重複建設。深入實施國家戰略性新興產業集群發展工程，構建產業集群梯次發展體系，培育一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎。

四是深化開放合作。促進外貿產業鏈供應鏈暢通運轉，支持跨境電商、海外倉等發展。提高利用外資質量，鼓勵外資加大高端製造、高技術等領域投資，支持外資研發中心創新發展。務實推動國際合作，高質量共建「一帶一路」，推動RCEP高質量實施，用好各類多邊機制，構建互利共贏的產業鏈供應鏈國際合作體系。持續打造市場化法治化國際化的營商環境，更大激發市場活力和社會創造力。

五是強化風險防範。著力推動已經公布的穩增長政策真正落地見效，特別是加大對中小微企業的紓困解難，進一步釋放政策的效應。加強產供儲加銷體系建設，強化市場監管，持續抓好大宗商品、原材料保供穩價。完善產業鏈供應鏈風險監測體系，提升風險及時識別發現、精準有效處置能力，進一步壓緊壓實各方責任，力爭做到風險早發現、早報告、早研判、早處置，切實保障重要產業鏈供應鏈安全穩定運行。