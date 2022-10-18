連日豪大雨造成北台灣諸多地區積水，不少山坡地更發生邊坡坍塌，台北市象山後方的信義路五段「小九份」地區就爆發土石流情形。國民黨台北市長候選人蔣萬安下午與市議員徐巧芯、戴錫欽前往會勘，要求改善排水，保障當地居民安全。（周志豪攝）

連日豪大雨造成北台灣諸多地區積水，不少山坡地更發生邊坡坍塌，台北市象山後方的信義路五段「小九份」地區就爆發土石流情形。國民黨台北市長候選人蔣萬安下午與市議員徐巧芯、戴錫欽前往會勘，要求改善排水，保障當地居民安全。（徐巧芯提供）

連日豪大雨造成北台灣諸多地區積水，不少山坡地更發生邊坡坍塌，台北市象山後方的信義路五段「小九份」地區就爆發土石流情形。國民黨台北市長候選人蔣萬安下午與市議員徐巧芯、戴錫欽前往會勘，要求改善排水，保障當地居民安全。

台北市政府大地工程處官員允諾，今天巡視確認災情後，會立即針對當地災後做緊急處理與改善，並清理這次土石流所遺留的土石。

蔣萬安表示，16日豪大雨後當地土石流順邊坡洩流而下，嚴重危害下方「小九份」地區居民生命與財產安全，特別是當前極端氣候頻傳，可預期之後颱風或降雨強度都會愈來愈強，類似問題未來只會一再發生，當地排水系統須盡速改善。

蔣萬安說，因該地區土地屬國有財產署，今天先以立委身分與戴錫欽、徐巧芯前往會勘了解災情，也請北市府緊急做出補救，之後他還會邀台北市政府相關單位與國有財產署、當地居民再召開協調會，根本解決當地居住安全問題。

戴錫欽則建議，大地工程處除應在取得居民與國有財產署同意後，立即做緊急補強；而之後但長治久安之計，還是要在當地住戶同意下，優先安置於台北市適合的社會住宅，之後才能將當地邊坡做完整、長期、根本的改善。

戴錫欽說，當地以不乏有建物鋼筋已裸露在外，若再有強降雨沖刷或發生土石流，建物本身也會受到威脅，市政府除改善排水外，對相關有危險部分也要做預防性處理。

徐巧芯表示，小九份地區就在整個山坡上，改善排水與當地環境刻不容緩，但明年度預算已編列完畢待審，若蔣萬安年底當選台北市長，建議明年可動用第二預備金或災害準備金，立即改善這些有危險、威脅地區居住環境。

下午會勘過程，有居住當地住戶現場反應，這次豪大雨時，水是山坡上直接灌下來，讓住家上方以前自做的擋土牆都被沖垮，現在住家後面還有一棵大樹也有被水沖壓問題，希望市府能一併處理。