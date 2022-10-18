摩根大通證券（小摩）近期看空四大保險金控，將國泰金、新光金、開發金與富邦金目標價大砍近五成至近二成，金管會保險局18日下午回應：一、資產重分類非監理寬容。二、RBC制度在2019年就開始實施股票逆景氣循環機制可平穩資本需求。三、海外信用風險目前皆可控。

金管會保險局副局長張玉煇首先指出，該報告中並未認為資產重分類是監理寬容，僅提及資產重分類措施對這些公司發放股利的能力發放有限。他表示，資產重分類是一個「會計處理」、並非是監理寬容措施。

二來、報告中提及，2022年下半年到2023年上半年壽險業的RBC將會快速下滑，主因來自二大原因：股市修正、國外信用風險攀升。

張玉煇強調，RBC制度在2019年就有實施股票逆景氣循環機制，當股票熱絡時風險係數提高，市場反轉時、風險係數降低，這部分可以平穩保險業資本需求，維持金融市場安定。

其次，RBC壓力來自海外債信用風險攀升部分，張玉煇澄清，這個現在並沒有發生。保險業持有非投資等級債券佔比很低，且其中有一部分是因為俄羅斯公債信評取消不屬於投資等級，因此實際持有非投資級債的部位更低，這部分風險屬於可控的。

至於外界擔心一些國家債務信用問題，但張玉煇表示，對於這些高債務國家部位保險局已一一清查過，台灣保險業都沒投資，因此信用風險攀升，並不會對壽險業RBC造成壓力。

張玉煇強調，金管會將會持續關注國內市場和保險業財務狀況。

基於市場波動加劇、防疫險理賠金額上升、資產重分類、增資稀釋等四大風險，摩根大通證券看空旗下有保險業的金控股，將國泰金、新光金、開發金與富邦金目標價大砍近五成至近二成，投資評等除了富邦金維持中立，國泰金與新光金由「中立」下修至「劣於大盤」，開發金由「優於大盤」下調至「中立」。