防疫險理賠繼續如失速列車般續燒！金管會保險局副局長張玉煇18日公布，防疫險理賠突破千億元、疫苗險理賠達新台幣280.12億元，防疫雙險合計已理賠1288.04億元，而承保防疫險前六大產險公司已全數完成增資，合計增資707億元，另外，融資借款已核准四家。

金管會統計，今年以來至2022年10月17日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達486.9萬件、保費收入45.31億元，理賠件數達258.13萬件、理賠金額達1,007.92億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入22倍。

隨著疫情進入高原期，防疫險理賠案件增速不減。相較截至10月10日統計，防疫險理賠件數單周增加12.36萬件、理賠金額單周增加52.81億元。

至於疫苗險，2022年以來至10月17日止，疫苗險承保件數達241.7萬件、保費收入10.16億元，理賠件數67.12萬件、理賠金額280.12億元。今年疫苗險累計理賠金額已逾所收保費收入27倍，理賠件數單周增加3.39萬件、理賠金額單周增加13.97億元。

為應付龐大的防疫險理賠需求，張玉煇指出，承保防疫險的前六大產險公司均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。

六大產險公司增資狀況分別為：國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

短期融資借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險三家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有四家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

另外，金管會統計至10月17日止，全保險業剩下三家公司銷售三張疫苗險，其中兩家產險銷售兩張疫苗險、一家壽險銷售一張疫苗險，不過張玉煇指出，現售的疫苗險均已沒有保障突破性感染。