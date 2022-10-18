櫃買中心18日審議通過偉康科技公司（6865）上櫃案。

偉康科技主要是提供智能數位金融、雲端與智能數據、資安與系統運帷及企業e化應用軟體等數位轉型解決方案及建置服務，董事長為連泓鈞，推薦證券商是日盛證券、元大證券及凱基證券，申請時資本額1億3,000萬元。

偉康科技2021年營業收入為4億4,040萬元，稅後純益為6,587萬元，每股純益為5.41元。今年上半年營業收入為2億4,142萬元，稅後純益為2,876萬元，每股純益為2.18元。