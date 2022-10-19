高雄市左營區蓮池潭於今年7月20日發生一起風帆船課翻覆意外，造成60歲蔡姓國家級教練與9歲王姓學童落水死亡。此案經橋頭地檢署檢察官偵辦後，發現並無外力介入，且當事人都已經死亡，依法簽結。

當時事發後，王姓學童送醫時已經沒有生命跡象，送醫不治。高雄市消防局漏夜搜尋，於21日清晨找到蔡姓國家級教練的遺體。對於外界質疑蔡姓國家級教練有無穿救生衣，檢方調查後說，王姓學童有穿助浮衣，教練沒有穿助浮衣等衣物。

檢察官相驗後，確認兩人都是落水窒息死亡，無外力介入，日前依法簽結。