全球最大食品公司雀巢(Nestle)周三公布優於預期的近9個月銷售，並上調全年財測指引；雀巢已成功地提高售價，將成本負擔轉移給消費者。

該知名KitKat巧克力製造商在1~9月的銷售來到691億瑞士法朗(約694億美元)，擊敗23位分析師共識預測的689億瑞士法朗。

1~9月在排除匯率和併購因素之後的本業銷售為成長8.5%，高於此前8.3%的成長預期，並為該公司自2008年以來最高成長水準。

大部分的成長是受惠於產品定價的調高，估計漲價幅度有7.5%，而銷售量的成長為1%。

最後雀巢也上調了全年展望，預計2022年本業銷售成長率為「約8%附近」，高於此前財測的7%至8%之間。

該瑞士公司也確認了全年營益率約17%目標。

執行長Mark Schneider在聲明中說道：「公司交出了強勁的本業銷售成長，繼續負責任地調高售價，以反映通膨」。

不過執行長仍對充滿挑戰的經濟環境感到擔憂，指出這種環境正在影響顧客的購買力。