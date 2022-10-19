據路透一項調查發現，歐洲央行(ECB)在10月27日的會議上，將再次大幅上調存款利率和再融資利率(再貼現率)75基點(3碼)。

歐洲央行正試圖壓制高通膨。該行將通膨目標訂在2%，但上個月歐元區通膨攀升到10%。調查顯示，預計本季會來到9.6%的峰值，然後在2024年底回落到ECB目標。

澳盛銀行的Brian Martin說，通膨太高了，因此有必要快速升息，然而ECB仍需要注意各國債券息差問題，因此不太可能升息超過75基點。

物價壓力主要來自於能源成本。目前俄烏戰爭看不到盡頭，有近65%受訪者認為歐元區生活成本將惡化或明顯惡化，僅有少數人認為會改善。

義大利聯合聖保羅銀行(Intesa Sanpaolo)的Luca Mezzomo認為，能源危機對家戶的最嚴重影響將在今年第四季至明年第一季顯現，因為屆時對天然氣的需求會出現季節性的增長。

在冬季到來之前，預計ECB會更加積極地收緊政策。路透在10月12日至18日對60多名經濟學家的調查顯示，多數受訪者支持這要的觀點。預計下周四的升息，將讓存款利率來到1.5%，再融資利率為2%。

ECB在今年7月才首度加息，當時將所有利率都上調50基點，使存款利率來到零。隨後在9月升息75基點。與聯準會相比，此一加息速度相當慢。

預計今年底存款利率和再融資利率將分別達到2%和2.5%，高於9月時的預測。

調查也預計，明年存款利率將達到2.5%峰值，再融資利率將達到3%，兩者皆高於9月的預測。

當被問到，將會出現何種形式的衰退時，46位回覆問題的人士當中，有22位回答是短暫和淺層的衰退，有15位回答是長期和淺層的，有8位回答是長期和深層的衰退。

調查也顯示，今年經濟預計成長3%、明年停滯，2024年則恢復成長。