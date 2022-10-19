美銀公布最新基金經理人月調，由於擔心經濟衰退與金融市場風險，基金操盤人紛紛減碼股票，同時拉高現金部位，現金平均水位更達到6.3％，創逾20年新高。不過，認為通膨觸頂下滑與未來一年聯準會（Fed）會降息的基金經理人大幅增加，為來年美股由空翻多埋下契機。

訪調發現，基金經理人平均現金水位來到6.3％，高於9月調查的6.1％，創下2001年4月以來新高，較長期平均水位4.8％高出一大段。此外，減碼股票配置的基金經理人比率高達49％，同樣創下20年新高，顯示操盤人當前投資心態極度保守。

美銀解讀結果指出，「訪調顯示市場的總經看法過度悲觀、股市操作心態極度看空，貨幣政策升息也有利空出盡的跡象。」

美銀表示，「股市一直到上個月都籠罩在極度的空頭氛圍之下，好消息是，投資人看空的因素已適當反映在行情上。」

美銀認為，隨著市場對Fed貨幣政策由緊縮轉向寬鬆形成共識後，美股明年上半年料將有一波「大多頭行情」。

利率前景方面，有2成8的基金經理人預估未來一年短期利率將會下滑，較上次調查大增一倍，預期未來一年利率將上揚的比率則降至59％，遠低於今年年初的92％。

另外，看空未來一年經濟前景的受訪者人數創下歷史新高，不過有7成9的基金經理人預估未來一年通膨會下滑。

匯市方面，做多美元仍是市場主流，有6成4的受訪者認為目前市場最熱門操作是做多美元，另外有8％的受訪者認為是放空歐股，有8％的人提及做多ESG資產。

不過，值得注意的是，認為美元已高估的受訪者比率已從上次調查的6成1，升到6成8的歷史新高。

企業獲利展望部份，有8成3的基金經理人預估全球企業獲利未來一年會惡化，其中有9成1的人認為獲利成長率不會超過10％。