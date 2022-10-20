周三美股結束連續兩日的上漲，亞培（Abbott Laboratories）走弱和美國公債殖利率勁揚，削弱了當前財報季帶起的動能，並抵消了網飛（Netflix）的飆升。艾司摩爾（ASML）財報告捷，帶動晶片股走高，費城半導體指數逆勢收漲。

美國10年期公債殖利率觸及4.136%，創下14年多來新高，10年期與2年期債息曲線倒掛加劇，顯示疲軟的住房數據並未改變聯準會將繼續激進升息以抑制高通膨的預期，也顯示市場對於經濟衰退仍感擔憂。

債息勁揚，對利率敏感的股票首當其衝，微軟和亞馬遜等大型成長股表現疲弱，房地產股下跌2.56%，在標普11大類股中表現最差。

近來聯準會官員在公開發言中的口徑基本一致，即央行需要積極升息以應對居高不下的通膨。明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國就業市場需求依然強勁，核心通膨壓力可能尚未到頂。前一日他表示如果核心通膨不斷上揚，聯準會可能需要將其基準政策利率推升至4.75%以上。

聯準會對房地產市場的影響持續擴大。美國9月新屋開工率下滑8.1%，成為經濟正失去動能的最新跡象。費城住房指數暴跌4.50%。

根據Refinitiv數據，標普500指數成分股第三季獲利增長預期已從周二的2.8%小幅升至3%，仍遠低於7月初預估的成長11.1%。

★主要指數

道瓊指數跌99.99點或0.33%，收30,423.81點。

標普500指數跌24.82點或0.67%，收3,695.16點。

那斯達克指數跌91.89點或0.85%，收10,680.51點。

費城半導體指數上漲16.79點或0.76%，收2,237.74點。

★消息

聯準會發布「褐皮書」經濟現況調查報告，稱企業認為物價壓力依然高漲，儘管有幾個地區的通膨已見緩解，此外，勞動力市場已出現一些降溫跡象。

美國人口普查局公布，9月新屋開工數月減8.1%，以年率計為143.9萬戶，低於市場預期的146.1萬戶間。建築許可數成長1.4%，達到156.4萬戶，高於場預測的153萬戶。

抵押貸款銀行協會（MBA）公布，截至10月14日止當周，美國30年期固定利率抵押貸款的合約利率急升13個基點，至6.94%，為連續第九周上揚，並創下2002年以來新高。

美國10年期公債殖利率一度急升13.8個基點，報4.136%，尾盤報 4.1272%。2年期債與10年期債息倒掛一度來到45個基點，BMO資本市場預估最快年底前、最慢明年初，長短期利差可能上看100個基點。

尾盤美元指數上漲0.7%，盤中曾漲0.87%，報113.1。日圓貶0.40%，報149.88兌一美元，觸及32年低點。

美國原油庫存意外減少，周三美國期油大漲3.30%，收在每桶85.55美元，布蘭特期油漲2.64%，收在每桶92.41美元。油價盤中一度跌至兩周低點，因美國總統拜登宣布釋出緊急戰略儲油以及回補儲油的計畫。

美國各證交所成交量總計為110.5億股，過去20日均量為116.2億股。(2-1)