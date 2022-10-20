張忠謀代表出席APEC 總統委任三任務：無可取代的不二人選。（曾薏蘋攝）

總統府今舉行「宣布2022亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」；這是台積電創辦人張忠謀第5度代表總統蔡英文、第6度代表台灣，擔任領袖代表出席APEC經濟領袖會議；蔡英文致詞強調，台灣半導體產業，在國際經濟扮演舉足輕重角色，這時候由張忠謀出任，是無可取代的不二人選；她希望成員代表可以傳達三個重要立場。

蔡總統表示，即將召開的APEC「經濟領袖會議」，是睽違三年來，首次實體會議；各界對這次的會議，都有很高的期待。值得注意的是，當前全球經濟正面臨巨大的轉變，再加上美中競爭以及烏俄戰爭等變數，對亞太地區的經濟，帶來廣泛深遠的影響。在這樣複雜而且敏感的情勢之下，今年APEC會議，能否在確保區域穩定、平衡及成長上，達成共識，對所有參與的國家，都是很重要的任務。近來台灣在國際能見度大為提高，這次APEC會議中台灣的表現和立場，將會受到更多的關注。

今年APEC經濟領袖會議將在11月18日至19日於泰國曼谷召開。張忠謀今與夫人張淑芬一同出席記者會；蔡總統說，「我要正式宣布，我們再一次邀請張忠謀創辦人，擔任我國APEC的領袖代表，代表我出席下個月在曼谷舉行的APEC經濟領袖會議」。

總統說，張忠謀四度接受她委託擔任我國的APEC領袖代表，向APEC成員傳達對促進區域繁榮發展的重要建言，為台灣發聲，提高我們國際的能見度，扮演恰如其分的角色，也獲得各國廣泛的迴響。所以要在這裡利用這個機會，要特別向張領袖代表，致上最深的感謝之意。

她說，當前全球經濟正面臨重重挑戰，APEC成員有共同的責任，為疫後亞太區域開展經濟新局。而台灣半導體產業，尤其是台積電，在國內，乃至於世界經濟所扮演的舉足輕重的角色，更備受各方的關注。

她指出，在這個重要時刻，由張忠謀擔任我國APEC領袖代表，可以說是無可取代的不二人選，這也是她第五度邀請張忠謀擔任領袖代表的最重要原因。

她說，她希望張忠謀及代表團所有的成員，傳達給所有的與會成員，以下三個重要立場，首先是向APEC成員訴求，必須正視區域內的意見分歧，努力在貿易的自由開放與公平競爭之間，在供應鏈安全與效率之間，以及在經濟發展和包容永續之間，取得適度的平衡，進而發展出一個，更前瞻進步、可以被共同遵循的經濟架構和規則。

她說，其次是，要讓各國更加重視，台灣在全球產業供應鏈，尤其是半導體產業所具備的關鍵影響力；同時也願意和區域夥伴合作，共同打造安全、可信賴、有韌性的產業供應鏈；最後是要展現台灣在追求經濟永續發展的決心和努力，包括和全球同步因應氣候變遷，大力推動綠色轉型，同時大幅提升勞工福祉、婦女權益和對弱勢的照顧，努力追求社會的均衡發展。

總統表示，她也希望，在出席APEC會議的過程中，透過分享「台灣經驗」，而有助於APEC會員國，在區域及全球的永續發展上，做出更多的貢獻，相信張忠謀一定能向國際社會清楚傳達，台灣願意積極貢獻我們的能力，共同為了促進亞太區域的穩定繁榮來努力。

她強調，相信今年的APEC代表團，在張忠謀領袖代表的帶領之下，一定可以圓滿完成任務，為台灣拓展，更多、更深刻的國際合作與連結。