印度經濟維持熱絡、企業獲利續增長，有利股市表現，短期進入第四季傳統消費旺季，強勁的消費動能，可望帶動企業營收表現，並激勵股市走強，統計近十年印度Sensex指數第四季平均上漲5.1％、MSCI印度中小型股指數平均上漲6.9％，為全年最強的一季，不妨伺機布局印度基金，把握投資契機。

投信法人表示，全球主要股市仍持續飽受高通膨、主要央行鷹派立場、經濟增長前景放緩等因素干擾而波動劇烈，不過印度在其國內經濟仍舊強勁下，股市表現也相對有撐，截至14日為止，印度股市是今年來少數仍有正報酬的市場。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，從經濟面來看，印度9月製造業PMI為55.1，已連續15個月呈現擴張，同時領先全球，顯見其製造業景氣依舊非常強勁，價格壓力也持續減輕。企業展望方面，根據企業最新財測，隨著成本壓力逐漸下降，利潤率有望逐季改善，今明財年企業獲利年增率，仍可望維持雙位數增速，整體企業基本面保持穩健。

再者排燈節臨近，將進一步刺激消費，也是傳統婚慶旺季，都有助進一步刺激消費，並為股市提供新的上漲動能，整體而言，仍相對看好印度股市後續表現。

林光佑強調，投資布局方面，現階段仍須留意主要央行升息動向，及美元走勢，但中長期來看，印度結構性增長強勁，加上貿易戰、科技戰等事件加速全球供應鏈移轉，可觀察到國際大廠逐步轉至印度生產，並擴大投資。

印度政府也祭出相關政策，有助印度經濟與產業長遠發展與升息轉型，故短線若有逢回可適度承接布局，把握後市契機。產業看好工業、消費、房地產、資本設備等可持續留意。