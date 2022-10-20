美國日前公布9月份消費者物價指數年增率為8.2％，仍於高檔盤旋；核心通膨數據則不降反升，年增率來到6.6％，兩項指標雙雙高於市場預期，使股債市因此震盪劇烈。非投資等級債券殖利率已來到歷年相對高檔，聯博建議可趁勢布局具收益吸引力的券種，有助於增加後續報酬潛力。

聯博集團固定收益共同主管暨信用債券投資總監狄斯坦費（Gershon M. Distenfeld）認為，通膨可能迫使央行進一步緊縮貨幣政策，並加深全球經濟衰退的風險。正因投資人擔憂經濟衰退，促使投資人轉向美元以做為避風港，導致各國面臨強勢美元與利率攀升帶來的雙重壓力。在這樣的背景下，未來金融市場可能將持續動盪一段時間。儘管市場波動不斷，且流動性環境不時緊縮，但是投資機會亦從中浮現。

狄斯坦費表示，比起過去經濟衰退前，目前發債企業的財務體質相對更加穩健。兩年前疫情爆發之際，公司債市場的違約週期剛好告一段落，存活下來的都是體質強勁的企業，且即便獲利能力改善，過去兩年企業仍保守管理資產負債表與流動性。因此，預期明年的違約率與降評件數只會上升到長期平均值。

此外，狄斯坦費指出，非投資級債券的最低殖利率通常可作為未來5年非投資級債券投資報酬的指標之一，掌握殖利率跳升至相對高點時機進場布局，有助於增加後續報酬潛力。

在當前環境下，狄斯坦費提醒投資人，選擇避免某些標的及建構投資組合是當前管理投資組合最重要的事。目前可在投資組合中納入盈餘穩定的企業債券，如醫療、科技、通訊服務、核心消費等，避開能源、金屬、化工等。

除了殖利率相對較高的非投資等級債券，狄斯坦費進一步指出，包含投資等級公司債、商業不動產抵押貸款證券與信用風險轉移債券等證券化資產，目前已具備更高水準的當期收益，尤其投資等級公司債殖利率更已寫下10年新高。因應當前快速變化的投資環境，建議投資人可以採全球多元債種的均衡投資策略，如此較能隨時調整投資組合配置。