美國對大陸祭出晶片禁令政策，造成半導體業者觀望，半導體客戶要求延後出貨，影響上銀集團旗下大銀微系統9月出貨，致使9月及第三季合併營收均下滑，前三季合併營收仍創同期新高。大銀表示，今年營收及獲利可望雙雙比去年成長，年成長幅度可能不如年初預期。

大銀9月合併營收2.26億元，年減幅22.54％；前三季合併營收7.96億元，年減5.27％；前三季合併營收攀升至25.13億元，年增7.9％。

大銀表示，9月大陸嚴格執行防疫清零、經濟成長趨緩，致使大陸自動化產業需求下滑，美國又對大陸祭出晶片禁令政策，造成半導體業客戶觀望，要求延後拉貨，是9月及第三季營收下滑的主因。

大銀強調，大銀持續接獲半導體產業訂單，但不像訂單滿載高峰期熱絡，目前微米及奈米級定位平台訂單能見度看到明年第二季；精密運動控制元件年底前訂單滿載，訂單能見度看到明年第一季。