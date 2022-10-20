台股昨（19）日跌破萬三大關，空頭捲土重來，向金管會挑釁，據統計，昨日借券賣出（九成為外資所為）金額再衝上60億元以上、占比3.26％，以及融券放空單日大增1萬多張，都是近日來新高。

金管會宣布從10月12日起，採取限空令2.0，包括調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之20％再調降為10％；二、上市櫃有價證券之最低融券保證金成數由100％調整為120％。

該限空令宣布後前幾天，確有讓空頭稍收斂，但近日空頭氣焰再度高升，據統計，昨天借券賣出成交值為60.79億元、占比為3.26％，借券賣出11.94萬個單位，都是限空2.0上路後的高點。顯示外資不但在台股賣超，也持續作空。

另外，台股集中市場融資放空張數，昨天也驟增10,262張，前天融券放空張數也增加2,983張，融券張數餘額上升至62.2萬多張。