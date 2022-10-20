立委陳明文今在臉書貼文指阿里山林鐵平日只有一趟次來回？！嚴重扼殺觀光！（取自陳明文臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

立委陳明文今指阿里山林鐵平日只有一趟來回，每周只有11班次，運量嚴重不足，是扼殺阿里山觀光需求，要求農委會盡速檢討改善，阿里山林鐵及文資處指已視人力及車輛狀況增開阿里山林鐵行駛班次，今年至9月底已加開不同營運區間車次計163班，待明年底全線通車，請增的人力到位，就可以增加本線及區間車營運班次。

陳明文今在立法院質詢農委會，之後在臉書貼文表示，阿里山林鐵平日只有一趟次來回？！嚴重扼殺觀光！指現在國境全面解封，出國不再困難，因此確保國內觀光發展，尤其重要。阿里山一直是台灣知名觀光景點，但阿里山林鐵每周只有11班次，平日甚至只有一趟次來回，根本嚴重不足，扼殺阿里山的觀光需求，請農委會盡速檢討改善。

林鐵及文資處表示，阿里山森鐵只有單線軌道，與台鐵雙軌不同，有天先條件上限制，但林鐵及文資處仍努力擴大運載量，尤其去年受疫情影響，搭乘人次65萬人，今年除接續與旅行業者合作，又在8月與高鐵公司合作推動軌道旅遊，增開主題與專開列車，至9月底止，配合旅行業者需求已加開不同營運區間車次163班，搭乘人數達68萬人，已超越去年一整年。

另外，森鐵明年底全線通車，林鐵及文資處也申請前瞻計畫經費，投入3.91億元進行42號隧道改線及37.73億元進行沿線場站設施整修、路線安全改善及車輛購置等，以提升行車安全及乘車體驗，至於經費支出包括隧道貫通工程、強化高風險邊坡、 隧道、橋梁設施及易翻車路段判釋及調查、安全預警設置、 汰換車齡逾30年老舊車輛、購置新式機關車及車廂等等。

林鐵及文資處強調，待明年底全線通車，且配合請增人力到位，就會增加本線及區間車營運班次，後續等前瞻計畫4期執行完成，新車陸續加入營運，即可依觀光發展需求，逐步規畫增加全線運行班次。