通膨及升息的紛擾下，金融市場行情動盪，櫃買中心為穩健投資人信心、充分掌握台股投資趨勢，3月起與各家證券商聯合舉辦系列投資人講座，作為台北場次的最後一場，櫃買中心與兆豐證券21日聯合舉辦投資人講座，報名踴躍。

本場講座將邀請兆豐國際投顧專業經理莊弼彥與投資人分享2023年台股投資展望，提供2022年歲末到2023上半年布局的建議；為了讓投資人更瞭解櫃買市場特色商品之投資策略與運用，下半場由櫃買中心安排專業講師針對ETF投資策略，並介紹櫃買ETF商品及投資訣竅。

櫃買市場投資人講座除安排專業講師剖析台股市場現況，以及未來的投資展望和操作策略外，並透過有獎問答方式讓投資大眾更加了解櫃買市場的特色商品。同時為讓遠在偏鄉的投資人能同步掌握到最新資訊，櫃買中心規劃了向偏鄉地區進行金融知識的宣導。兆豐證券全力支持並同步響應此項政策，積極推廣金融教育，在21日的講座中便會運用線上直播暨實體參與的方式，讓偏鄉的投資人也能與台北投資人一同參與。

櫃買中心表示，本年度一系列的投資人講座自開放報名以來，投資人反應熱烈，目前所有場次均報名額滿，為了擴大服務投資人，櫃買中心已選定場次錄製影音檔，置於該中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎有興趣的投資人可至櫃買中心網站查詢。