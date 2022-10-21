美系外資針對雲端相關半導體產業出具最新研究報告，預計大陸的雲資本支出在2023年保持疲軟，將類似美國狀況，針對股后信驊(5274)，儘管大陸市場可能在2023年保持疲軟，但仍看好雲計算的長期增長前景，給予中立評等。

美系外資表示，根據最新對大陸企業資訊長(CIO)調查顯示，IT預算增長將受到控制，2021年、2022年上半年IT預算分別增長13%、17%，整體低於歷史平均15%。此外，更多CIO預計，整體2022年的預算將會減少，高低差比率從會從上半年的3.4倍降至1.7倍，為過去兩年最低。現階段預計2023年增長幅度惟15%，低於先前在2021年上半年預估的19%。整體來說，大陸IT支出可能會在2022年、2023年出現增長率減速狀況。

美系外資表示，大陸企業IT支出佔營收百分比2020年下半年以來，近三年已經下跌至54%的歷史新低，在數據中心建設很可能會放緩，還看到供應商願意祭出價格折扣的意願比例上升至歷史新高、達82%相較2021年下半年、2022年上半年的56%、57%，明顯提高。

美系外資表示，目前唯一積極的因素就是在大陸看到更多的CIO將在明年提高公共雲採用率，由上半年的28%上升到44%，然而，較低的IT支出可能仍會影響公共雲預算。2023年大陸雲資本支出可能下降，與美國狀況相似，在最新的雲端半導體報告中就點出，下一輪訂單削減迫在眉睫，主要來自美國的超大規模企業，至於大陸，其超大規模企業是第一個削減供應鏈訂單是發生在2022年5月，且到10月仍看不到復甦，預計在2023年，來自大陸的雲資本支出仍可能呈現負增長，類似於美國的雲資本支出。

美系外資也對雲端相關半導體個股信驊、大陸瀾起科技(Montage Technology)持保守態度。信驊有20~30%的營收來自雲計算，大陸市場可能會在2023年保持疲軟，但仍然看好雲計算的長期增長前景，給予中立評等。瀾起科技則位於最上游供應鏈，意味著它將在最後面臨市場調整，也考慮到ABF對服務器的供應，故給予減碼評等。