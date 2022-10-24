南韓股市周一收漲，營建股和科技股領漲；南韓政府祭出50兆韓元(約350億美元)流動性支援計畫，緩解了市場對信貸緊縮風險的擔憂。

周一南韓KOSPI指數收漲23.04點或1.04%，為2236.16點，並結束了此前連三個交易日的下跌。

韓國金融管理局周日表示，他們將把流動性供應專案擴大到至少50兆韓元，以平息因江原道的遊樂園地產開發商拖缺債務，而出現緊張的企業債券市場。

由於許多機構投資人購買了江原道地產開發商所發行的商業票據，無法償還2050億韓元的債務，震驚了市場。

此也加劇了人們對房地產開發商融資專案領域的憂慮。

政府的支援流動性計畫，推升了營建股表現，現代工程升2.3%，GS工程建設升3.5%。

股市領頭羊三星電子升2.86%，報57.5萬韓元。

電池材料生產商浦項化學飆升4%，為19.45萬韓元；此前該公司公佈了史上最高的第三季營業利益。