中華電(2412)力促寬頻升級方案，根據統計，於今年6月底推出有感升級優惠方案，迄今300M(含)以上用戶數截至第三季相較去年同期成長44%，500M(含)以上用戶數成長240%，有鑑於此，中華電持續再加碼，今(24)日祭出HiNet光世代500M/250M搭配「MOD家速方案」，月繳1199元方案，盼可以透過升級優惠方案，同步推升寬頻固網以及MOD用戶。

中華電HiNet光世代家用高速寬頻網路，於六月底推出有感升級優惠方案，獲得消費者熱烈迴響，統計迄今300M(含)以上用戶數截至第三季相較去年同期成長44%，500M(含)以上用戶數成長240%。故今日加碼再宣布，推出HiNet光世代500M/250M，搭配影視服務的「MOD家速方案」，月租費1199元方案，盼在衝刺一波高速申辦潮。

中華電表示，為響應政府「智慧國家方案」，持續推動寬頻網路基礎建設、加速光纖（FTTH）網路覆蓋率，今年（111）光纖覆蓋率已達到90.7%、2Gbps超高速寬頻網路涵蓋率達46.4%，同時為偏遠地區和離島建立寬頻網路服務。此外，為推動高速寬頻普及率，以超優惠價格推出「速在必行」方案，提供300M/100M~1G/600M的超高速上網促銷價，最高降幅約39%，使客戶於合約期間最高省16,800元，推出此方案後，促進更多用戶升級至超高速的寬頻上網服務。