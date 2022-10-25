全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks宣佈與臺灣科技大學合作，推出一系列資安課程，以培育台灣未來資安人才，提升整體社會面對快速變化且多元的網路環境的應變能力。（陳麒全攝）

全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks宣佈與臺灣科技大學合作，推出一系列資安課程，以培育台灣未來資安人才，提升整體社會面對快速變化且多元的網路環境的應變能力。（陳麒全攝）

全球網路安全領導品牌Palo Alto Networks宣佈與臺灣科技大學合作，推出一系列資安課程，以培育台灣未來資安人才，提升整體社會面對快速變化且多元的網路環境的應變能力。

Palo Alto Networks與臺灣科技大學合作，除贊助先進設備，協助成立資安研究中心之外，也將協助訓練資安種子講師，支援臺灣科技大學推出一系列以資訊安全防禦技術為出發點的實戰課程，來幫助對資安有興趣的學生或在職人士持續精進。因採用和企業實際環境相同的資訊安全設備，可望培養出企業所需的資安即戰力，而能夠協助企業提升資訊安全。

Palo Alto Networks 台灣區總經理尤惠生表示，近來全球層出不窮的資安事件，讓我們感受到培養與時俱進的資安人才的重要性，而根據國發會等多項官方數據顯示，台灣在資安方面，有很大的人才缺口。我們非常看重這次和臺灣科技大學的合作，不僅因為臺科大是台灣首所整合Palo Alto Network教育資源，共同培育人才的教育機構，更因為我們一直把協助因應資安人才短缺挑戰，視為重要的責任。希望藉由這次的合作，我們能協助培育出更多優秀的資安人才，也喚醒更多人對於資安議題的重視。

臺灣科技大學顏家鈺校長指出，資訊安全是我們學校推動的重點項目之一，國立臺灣科技大學在 2005 年，即成立資通安全研究與教學中心，是最早成立資安中心的學校之一。而該中心串接全國資訊安全研究能量，在物聯網與智慧製造資訊安全上，有非常優異的研究成果。而本校多位資深教授投入資訊安全教學與服務，除協助教育部推動資通安全人才培育外，也幫助我國政府機構推動資訊安全政策。因應目前資訊安全的人才缺口，國立臺灣科技大學將會將現有的教育資源進行升級。因此這次很高興能與Palo Alto Networks合作，期待這項合作能夠為台灣培育更多優秀的資安人才，強化台灣整體的安全性與競爭力。

臺灣科技大學資訊管理系與資安中心主任查士朝指出，除了研究資訊安全技術外，臺灣科技大學也一直致力於培育資訊安全人才，並且協助企業提升其資訊安全水準。然而，企業的資安設備費用不貲，因此在人才培育上，會先針對較不需要特殊設備的資訊安全滲透技術。此次能與網路安全領導品牌Palo Alto Networks合作，可望能夠獲得企業實際上使用的資訊安全設備，因而讓學生能夠在其上練習，而可望成為即戰力。此次我們特別針對零信任架構相關的主要資安設備，規劃相關的課程，並配合實機的演練，可望讓學生在學習後，除了進入職場後能快速上手外，更能夠作為企業導入先進資安架構的種子，補足資安人才的缺口與需求。