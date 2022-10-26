漢達(6620)多發硬化症新藥侵權案與原廠和解，據和解協議，於特定條件下漢達將依銷售淨額一定比例支付Novartis權利金。今早股價開高後，一度衝至57.5元，不過，盤中賣壓出現，由紅翻黑，低接買盤強勁，股價在平盤下方游移。

漢達與Novartis Pharmaceuticals Corporation(以下簡稱Novartis)針對TASCENSO ODT(即HND-020), 0.5毫克專利侵權訴訟，雙方已簽訂和解協議，Novartis將依協議撤回所有相關訴訟並終結本案。雙方就本案之一切相關議題，亦不得再向他方進行任何追索及主張。

漢達指出，簽訂和解協議係為加速TASCENSO ODT藥品快速進入市場，以免除學名藥的直接競爭，延長產品生命週期，確保產品收益。

漢達指出，將向FDA申請換成「最終核准(Final Approval)」，並儘速將TASCENSO ODT產品於美國市場上市。Tascenso ODT，0.25mg已在2021年12月23日取得美FDA新藥申請審查最終核准(Final Approval)，經過半年多的上市前準備，預計最慢今年12月就會上市銷售。