繼日前於美國眼科醫學年會(AAO)發表LBS-008用於治療斯特格病變(STGD1)二期臨床期中分析數據優異，顯示LBS-008極有潛力可停止或減緩病程惡化，甚至有改善視力的趨勢，有機會成為全球首款治療斯特格病變口服藥物，仁新醫藥(6696)今(24)日表示，除繼續完成二期臨床試驗外，更已同步在全球多個國家展開STGD1的三期臨床（臨床試驗代號DRAGON），迄今成功收治多名病患。

DRAGON是全球唯一的STGD1第三期臨床試驗，加上LBS-008擁有美國 FDA 罕見兒科孤兒藥認證（RPD）及快速審查認定(Fast Track)，憑藉法規優勢，預期能加速藥物的上市，成為全球首個STGD1核准藥物，搶攻龐大市場商機。此外，仁新的LBS-007也已於21日向澳洲CALHN人類研究倫理審查委員會遞交治療急性白血病的一/二期臨床試驗審查申請，搶攻治療癌症的未被滿足醫療需求，孕育下個獨角獸。

仁新醫藥總經理王正琪博士表示，藉由LBS-008的成績證明公司團隊的專業能力，運用創新靈活的「一藥二用」開發策略以及科學證據說服各國主管機關與監管機構同意直接收治18歲以下的族群，大幅縮短臨床開發時間，並僅用6年時間，便將LBS-008從臨床前一路推進至三期臨床試驗，且已知的臨床數據表現優異，更陸續獲得美國衛生研究院(NIH)、英國國家健康研究院(NIHR)，以及美國眼科醫學會(AAO)、美國視覺與眼科研究學會(ARVO)等國際權威機構的認可，其間也曾吸引國際藥廠關注，洽談授權合作。

王正琪博士進一步指出，仁新雖是一個年輕的團隊，但在LBS-008的藥物開發策略與目前成績，已創下許多業界創舉，甚至可說是全球極少見的指標案例。王正琪博士指出，接下來仁新將運用旗下CDC7技術平台開發出的市場首見新藥LBS-007，搶攻癌症用藥未被滿足醫療市場。