台灣地狹人稠，車位難尋。一名男網友表示，某天不小心誤入一個停車場，不到4分鐘就要離場，卻被告知要繳20元的停車費，讓他很傻眼，貼文也引起網友討論，不少人認為使用者付費合理，本來就不是所有停車場都有30分鐘免錢的優惠。

一名男網友近日在臉書社團《爆料公社》上發文說，他不小心誤入彰化某處的停車場，從進去到出來用時不到4分鐘，卻在準備離場時，被要求支付20元的停車費，而且不付錢就出不去，讓他頓時感覺自己被坑了。

不少網友看完卻說，雖然許多停車場都有「前30分鐘免錢」的規定，但不是每個停車場都是這樣，而且入口處也清楚標示「每小時20元」，所以還是認命附錢吧！「有使用到不管你停多久就是要付費，你可以停滿再離開」、「使用者付費的道理，我以為大家都懂」、「那邊很多在檢舉，不怕被開單，可以停外面喔！」

另有網友則不解說，停車場外面通常都有設置柵欄，一般來說不會誤闖。對此，原PO並沒有多作回應。不過，也有網友表示，有沒有可能是進場了以後，卻發現沒有位置可以停車，只好離場另尋車位，這時候還被系統告知要收費，那就真的會很火大。而且這樣收費的話，是否有些不合理？