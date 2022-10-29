大學畢業在即，很多學生很焦慮，一名女大生分享，男友高中畢業沒有繼續升學，先去當木工學徒，後來去酒店做少爺，近期得知她不知道以後要做什麼工作，竟然興奮狂勸她下海當小姐，還說每個月薪水20萬，要不要接色色的工作可以自己選，讓原PO當場傻眼，也引起網友討論。

一名女大生近日在《Zuvio校園》上發文表示，她男友高中畢業以後就沒有繼續升學，原本跟著朋友的爸爸做木工學徒，但沒多久就嫌太累、薪水低就辭職，後來就跑去酒店當少爺，由於男友的外貌條件不錯，又高又帥，因此很快就被錄取了。

女大生指出，她現在就讀大學四年級，即將要步入社會，但她對未來還很迷網，因此對於要畢業這件事情感到很焦慮，而男友聽了她的狀況以後，竟然直接問她要不要下海做小姐，還越說越興奮，提到每個月薪水大概20萬左右，如果要接那種「色色的」可以自行斟酌要不要。

女大生坦言，聽到男友的建議以後，她真心傻眼了，因為身為男友竟然跑來勸女友下海，甚至還告訴她可以自己考慮要不要接色色的工作，讓她當場直接提出要分手，也很感慨男友進入酒店工作以後，身邊先是多了許多異性朋友，後來整個思想都變了。

貼文引起網友討論，不少人大讚原PO分得好，當對方想推你下海的時候，就代表你在他心裡並沒有那麼重要。「他拉你下水，其實也代表對你沒那麼看重吧！幸好分手了」、「分手吧！這種男生不值得在一起」、「哪天和店裡小姐偷吃都不意外」。