出貨量與平均單價雙雙走強，布廠冠星-KY（4439）自結今年前三季稅前盈餘4.62億元，每股稅前盈餘12.28元，創同期新高。

冠星指出，受到客戶庫存調整，第四季可能受影響進入調整期，營運動能恐降，不過，全年目標維持賺進一個股本的看法不會改變。

冠星主要產品為運動休閒棉混紡針織布，主要產地集中在大陸及柬埔寨，產能營收占比約各半。主要客戶包括adidas、NIKE、PUMA、GAP等國際知名品牌，近年來更已打進Nike的供應鏈，提供運動、休閒服飾品牌商短纖布。

對於明年的營運，冠星認為，品牌廠此波段調整，短則至明年3月，長則有可能須至明年第二季末景氣才能回升。且，2024年有奧運題材，預期2023年下半旬，景氣、訂單都會逐步回溫。

為長期經營規劃，冠星已進行布及成衣的中下游整合，其中，包括收購大陸成衣廠、新建越南產線。其中，越南廠新建工程，預計可在2023年底投產。

另外，為爭取大陸內銷客戶的品牌布局，擴大大陸內需市場市占，冠星已以700萬美元收購大陸鎮江成衣廠。冠星預估，鎮江廠初期產能為每月12萬打，產能滿載一個月可貢獻 營業額200萬美元。