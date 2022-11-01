復興空廚首家公路餐廳「肉大人快餐Express」於11月1日正式開幕，位於桃園市大園區復興空廚旁的《航棧綠洲》，西部濱海快速道路往北至竹圍漁港，往南可達台茂購物中心，如同美式電影中的Diner餐廳一樣，「肉大人快餐Express」除了提供美味安全的餐點，也是南來北往遊客們的公路休息站。

復興空廚總經理曾威翰表示：「復興空廚深耕桃園一甲子，幸福烘培坊多年來提供大桃園地區民眾美味早餐和點心，肉大人快餐Express開幕後，緊接著「哈比怪人之甜館」、二樓觀景咖啡廳「豆留航棧」的進駐，從食品工廠延伸擴大經營，要將《航棧綠洲》打造成大桃園的新地標。」

肉大人肉舖火鍋曾於2017年登上國際媒體紐約時報紅到美國，副牌「肉大人快餐Express」以提供安心快速的家常便飯為主要服務內容，第一家肉大人快餐Express航棧綠洲店共58席、每日營業時間從上午11：00至傍晚8：00，在這裡可以享用到肉大人的招牌酸菜白肉快煮鍋、泡椒麻辣快煮鍋、阿嬤的紅蘿蔔肉燥飯、老實麻辣乾拌麵、雞肉咖哩、日式牛丼、莓果冰棒等。

以2015年肉大人肉舖火鍋的原始樣貌為出發點，主品牌肉大人Mr.Meat 跳脫細節及副標，保留中英文品牌名稱，將字體收整加以凸顯。支線品牌肉大人快餐Express主要供應迷你火鍋及家常便飯，沿用品牌logo字體外，使用繽紛色彩融入箭頭指向，表現速度與活力，希望呈現品牌活潑又自成一格的深刻印象；再進一步提取兩個品牌的英文字母X及Ｍ，構成精簡俐落的專屬圖騰印花，為品牌視覺增加豐富延展性，同時呼應肉大人快餐Express聚焦品牌拿手好菜，以明瞭清晰的招牌菜色，提供顧客能享受便利餐食，但不意味需要因此向美味妥協的餐食服務。

復興空廚於2021年收購「肉大人肉舖火鍋」後，技轉央廚出品最符合安全法規又美味的系列商品，2022年將其品牌延伸打造「肉大人Shabu」、「肉大人快餐店Express」、「肉大人麵店MD」，未來預計在台灣北中南朝多店發展。