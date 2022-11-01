俄烏戰火推升能源價格走高，能源大廠近幾季財報繳出破紀錄的獲利表現，美國總統拜登（Joe Biden）抨擊業者賺的盆滿缽滿，卻不願讓利消費者壓低汽油價格，讓他感到十分離譜。對此，拜登表示如果業者沒有動作，白宮將與國會討論對石油業者徵暴利稅，「是時候讓他們停止在戰爭中謀取暴利」。

綜合外媒報導，埃克森美孚（ExxonMobil）、殼牌（Shell）和雪佛龍（Chevron）、康菲石油（ConocoPhillips）等能源大廠，光過去2季利潤就超過1000億美元，達2021年同期逾2倍，並超越去年全年獲利。

拜登周一（31日）在白宮發表演說，呼籲業者利用豐厚的利潤增加產能，以降低美國公民生活成本，或者繳更多稅。他批評，石油業者並未兌現投資美國及支持美國人的承諾，不只是賺取「合理的報酬」，還收穫難以置信的利潤。

拜登痛批業者，這些利潤是來自俄烏戰爭的意外之財，「這太離譜了，如果他們願意將利潤轉嫁消費者，汽油價格會下降約0.5美元」。

拜登警告，如果油商不願如此，就需要為超額利潤繳更高的稅，並面臨其他限制。他強調，白宮會與國會合作討論相關選項，是時候讓這些公司停止在戰爭中獲取暴利了。