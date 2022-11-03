台股今天開低一度下跌近200點，但尾盤各類股跌幅收斂，指數終場以12986.6點作收，下跌113.57點，跌幅0.87％，成交金額1635.26億元。

受國際股市動盪，台股開盤13000點跳空失守，但指數跌點緩步收斂，雖然台積電(2330)、鴻海(2317)等權值股賣壓沈重，不過，電子股的IC設計、面板零組件及光學股逆勢表現強勁，聯發科(2454)尾盤收紅，威盛(2388)漲停，IC設計多檔收高；面板零組件則以上櫃的元太(8069)以及觸控面板的GIS-KY(6456)領軍上漲；光學股大立光(3008)、亞光(3019)強勢表現。

分析師指出，台股今天留下下影線，雖然下跌仍逾百點，但上市有8家公司漲停，1家跌停，上漲家數仍有459家；上櫃有15家漲停，上漲家數464家，高於376家下跌家數，顯示大盤今年大幅修正以來，短期有基本面強勁的個股以及題材股，逐步吸引內資買盤界入。

央銀日前公布，9月M1B及M2年增率分別下降為6.58％及6.83％，再度出現M1B年增率跌破M2年增率、9月活存年增率下跌、定存年增率上漲，對於股市資金動能不利，加上成交量仍無法放大，指數短線仍將維持震盪築底，為個股表現為主。