聯準會（Fed）鷹氣未減，國際美元指數應聲反彈，美股科技股領跌，台股3日開低收低失守「萬三」，外資擴大賣超並匯出，新台幣重返弱勢，上演股匯雙殺，終場收在32.245元兌1美元，為逾一周新低，貶值7.5分，結束連二個交易日升勢，台北外匯經紀公司成交量6.54億美元。

外匯交易員表示，Fed如預期連四次升息3碼（1碼是0.25個百分點），Fed主席鮑爾發言鷹氣仍在，強調不會太快停止升息，且終點利率將高於先前預估的水準，美債殖利率走高，科技股帶頭殺，四大指數全部重挫，主要股市綠油油，台股開盤重洩近200點，最後收斂為下跌113點至12,986點，失守13,000點大關，拖累新台幣盤中重貶逾1角，直接衝向32.3元，最低來到32.295元。

外匯交易員指出，鮑爾雖表示後續會議可能討論放慢緊縮，但重申抗通膨的堅定決心，反駁即將停止升息的預期，外資感受到Fed鷹氣仍強，擴大賣超126億元，重返回防美元的步調，使得新台幣貶值壓力加大，短線就看市場能否儘速消化升息利空，及外資匯出力道，決定新台幣是否再衝向32.5元關卡。