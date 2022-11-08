美股科技股領漲，台股8日開高收紅，外資匯入並買超，新台幣開盤後一度見到31元價位，隨後升幅趨於收斂，暫守住32元大關，終場收在32.062元兌1美元，續創逾半個月新高，升值2分，已連續三個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量8.53億美元。

外匯交易員表示，美國期中選舉登場，金融市場關注選舉結果的影響，加上10月通膨數據公布前，風險情緒轉佳，美股科技股仍帶頭衝，四大指數紅通通，台股連三天反攻，最後上漲124點至13,347點，且外資匯入並買超台股90億元，帶動新台幣一舉升破32元，最高來到31.99元。

外匯交易員指出，出口商見到新台幣走高，進場拋匯較積極，進一步推動升勢，但不論先前新台幣重貶，或近日來又反轉急升，使得匯率顯現相對不穩定，均非央行所樂見的情況，因此仍進場調節力穩匯率。短線新台幣是否能成功站穩31元價位，仍視外資進出方向，及央行的態度而定。