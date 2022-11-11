美國10月消費者通膨數據放緩，使聯準會即將放緩升息的預期升高，美元和美國債息應聲重挫，美股主要指數全面飆漲，中概股亦表現強勁，受此激勵，周五香港恆生指數一開盤即大漲6.5%，目前漲5.15%，報16909.88點。國企股目前漲5.3%，報5704.23點。

周四美股道瓊指數大漲1,201.43點或3.70%，收在33,715.37點，創下8月以來新高。標普500指數漲5.54%，那斯達克指數漲7.35%，雙雙創下兩年半以來最大單日漲幅，費城半導體指數狂飆逾10%，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲7.55%。

恆生科技股指數目前急升6.5%，成分股全面上漲，萬國數據漲21%，漲幅最大，其次為嗶哩嗶哩漲17.15%，快手漲14.72%。

中芯國際漲不到1%，表現相對疲弱，儘管該公司上季獲利年增46.5%，並將全年資本支出計畫從50億美元上修至66億美元。

九倉爆量崩跌13%，稍早前一度跌25.4%，該公司遭MSCI中國指數剔除。