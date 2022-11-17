美國零售業巨頭Target對於這個年底節日購物旺季的展望低迷，以及美光宣布減產，隔夜美股收黑，以科技股為主的那斯達克指數和晶片股雲集的費城半導體指數表現尤為疲弱，此外，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數亦大跌4.28%，受此影響，周四恆生指數盤中大跌2.86%，報17734.81點。國企股跌3.28%，報6021.42點。

恆生科技股指數重挫5%，成分股幾乎全跌，僅瑞聲科技漲0.7%。萬國數據跌逾15%，跌幅最大；其次為網易跌逾12%，小鵬汽車跌逾11%。

美國電子遊戲開發商暴雪娛樂周三表示，與網易的現有授權協議將在2023年1月23日到期，將暫停在中國大部分的遊戲服務。暴雪娛樂表示，雙方尚未達成符合暴雪的經營原則以及對玩家和員工承諾的續簽協議。

美光宣布DRAM和NAND晶圓投片（wafer start）將較第四財季（截至9月1日）減少約20，晶片與相關股應聲齊跌，中芯跌3%，華虹跌3.6%，英恒跌逾5%，賽晶跌逾2%，設備股ASMPT跌1.7%。

騰訊開高走低，目前跌2.4%，儘管該公司獲利優於市場預期，並宣布規模133億元的股票回購計畫。