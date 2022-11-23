威盛(2388)宣布，推出強固型威盛AMOS-3007智能邊緣系統，適用於設備監控和自動化製程、豐富的數據可視化和設施管理等嚴苛的工業物聯網。

威盛AMOS-3007搭載無風扇1.5GHz Intel Atom四核處理器，提供豐富的I/O和連接功能。提供壁掛式和VESA安裝選項，即使於最有限的空間也可以輕鬆部署。其可以適應-20°C至70°C的寬溫工作範圍，能夠確保在最嚴苛的環境中可靠運行。

威盛AMOS-3007解決方案提供豐富的I/O和連接選項，包括兩個千兆乙太網端口、兩個可鎖的USB 2.0和兩個USB 3.0端口、兩個可支援雙顯示的HDMI連接器、兩個COM端口和一個支援8位元GPIO的DIO端口。內部擴充選項包括三個用於 SATA存儲和無線擴充型號的M.2插槽、一個4G/5G SIM卡插槽，以及一個可支援最高32GB內存的DDR4 SODIMM插槽。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛AMOS-3007為最苛刻的IIoT用例提供了高性能、低功耗和豐富的I/O連接的完整選項，其堅固耐用的設計和支援寬溫工作範圍，此款強固型超緊湊系統能最於極嚴峻的環境中提供了堅如磐石的可靠性。