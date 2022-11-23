《日股》日本股市23日休市一天 07:472022/11/23 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢勤勞感謝日，日股23日休市1天，24日正常交易。 《證交所》六方科技送件申請股票第一上市 《美股掃瞄》憂中國收緊封控 美股收黑(2-1) 大華優利高填息30ETF 明上市 #日股 #23日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》日經開高走高 重回2萬8 12:392022/11/22 財經 A股上市家數破5000家 資本市場樞紐作用更凸顯 12:322022/11/22 兩岸 國泰金：明年會盡力發股利 04:102022/11/22 財經要聞 自爆有瑕疵！韋禮安二登THE FIRST TAKE 獲讚：瑕不掩瑜 19:392022/11/22 娛樂 頭條揭密》電動車用電池霸主浮現 全球市佔前10名中國佔6席 23:092022/11/22 政治 漁民遺體漂流日本長崎一年 法醫助祂找到回家路 17:232022/11/22 社會 富田攜手馬自達 合資成立MCF 04:102022/11/23 財經要聞 證交所 審議通過長榮航太股票上市案 18:222022/11/22 財經 《國際經濟》原物料+勞動成本漲 日加權中位數通膨破表 16:292022/11/22 財經 板橋大遠百 辦日本弘前市物產嘉年華 04:102022/11/22 投資理財 盧秀燕、吳瓊華感恩音樂會烏日登場 籲鄉親「1126挺媽媽」 21:142022/11/22 政治 國戰會論壇》台灣問題不能突破中日關係的界線（黃惠華） 00:002022/11/22 海納百川 台灣vs南韓要選誰？花旗環球：台股比較讚 23:472022/11/22 財經 投資穩賺不賠？桃園阿伯「入飆股群組」 166萬險飛了 22:272022/11/22 社會 《日股》日經奪回2萬8 汽車股催油門 16:292022/11/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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