證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容。11月推出圖文並茂的牛熊證金融商品說明，以及「我是股神」模擬下單競賽活動、證交所111年投資講座等快訊。

宅在家學習網最新一期內容，哈燒股識「圖書館」單元，新增牛熊證金融商品說明。牛熊證為權證之一種，其交易單位與規則及漲跌停幅度計算與一般權證相同，惟其具有「設有停損機制」、「與所連結之相關資產價格連動性高」、「訂價透明度高」、「多空皆能操作，操作難度亦低」、「牛熊證之標的結算價格」等特性。投資人買賣牛熊證要多做功課，因牛熊證設有限制價格，在到期日之前，若標的證券收盤價觸及限制價，牛熊證將提早到期並終止買賣，而投資人僅可收回剩餘價值。

「地雷區」單元，本期順勢推出牛熊證風險，牛熊證風險特性與一般型權證有所不同，除了高槓桿、流動量提供者報價品質差異及價格偏離合理性等三項風險外，尚須注意「強制收回」和「接近限制價時之風險」等特殊風險。另有違約交割及內線交易處罰說明，證交所提醒投資大眾，違約交割影響大，投資人不僅須負相關民事責任，其委託買賣的帳戶也會被註銷，且證券商得以該違約交割的成交金額7％為上限，額外向投資人收取違約金。

而且，就算已還清違約款項，違約交割的紀錄仍然會留在證券商的聯合徵信系統，大至辦理貸款，小至申請信用卡都有可能受到影響。而內線交易部分，投資人應遵守交易規則，以免觸及刑事責任及民事責任。