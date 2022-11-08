香港特首李家超今早（8日）出席行政會議前表示，不會取消「紅黃碼」制度，因屬風險管理的有效措施，強調疫情未離開，會在風險可控的情況下，盡量舉辦社交及經濟活動。

被問到何時推行「0＋0」，李家超指出，政府政策清晰，一定要風險可控，舉行任何活動都是要在風險可控情況下進行，政府會不斷檢視。至於旅遊業恢復方案，他說要循序漸進、有序穩妥地進行，全面恢復旅客入境需要時間。政府平衡風險和經濟下，會考慮一些活動可以舉行。

李家超提到，在防疫方面，對外與對內的措施會同步進行。在對內方面，餐廳營業時間已沒有限制，在風險可控下，不同防疫措施會逐步按照實際情況作出檢討，目標是有序穩妥地盡量逐步減少限制。他引述數字指，11月平均經機場出入境人數，是9月實施「0＋3」前的2.16倍，而機場入境的數字為2.26倍，而機場入境的外國人，即非本地、非內地人是9月的3.5倍。他指，相關數字不斷上升，會按照數字及疫情的實際數據不斷檢討，從而推出防疫政策。

至於「逆向隔離」、與大陸通關進展，李家超說，明白大陸有防疫需要，香港與大陸商討時，不可以將風險帶入及不影響大陸防疫標準，當局正全力與有關單位商討，不斷探討可行性，商討工作未停過。