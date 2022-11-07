台積電ADR上周五股價強彈3.67％，激勵台股今（7）日開盤股價直接衝高至391元，市值達10.14兆元，再度站回10兆元大關。

不過，台積電股東人數持續攀高，最新統計，到11月4日止，台積電股東人數直逼150萬人，來到149.6萬人，較前一周增加4,798人，另外，持股800張以上股東合計持股則持續下降至86.21％，顯示大戶持續調節中，籌碼從大戶手中流到散戶手中的情況持續，籌碼面偏不利。

超微新GPU、CPU全埋單…台積電5奈米爆單
操盤心法－利空氛圍緩解中 強兵慢慢突圍
美陸股強彈、台積電ADR大漲…台股本周續吹反攻號
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