台積電ADR上周五股價強彈3.67％，激勵台股今（7）日開盤股價直接衝高至391元，市值達10.14兆元，再度站回10兆元大關。
不過，台積電股東人數持續攀高，最新統計，到11月4日止，台積電股東人數直逼150萬人，來到149.6萬人，較前一周增加4,798人，另外，持股800張以上股東合計持股則持續下降至86.21％，顯示大戶持續調節中，籌碼從大戶手中流到散戶手中的情況持續，籌碼面偏不利。
台積電ADR上周五股價強彈3.67％，激勵台股今（7）日開盤股價直接衝高至391元，市值達10.14兆元，再度站回10兆元大關。
不過，台積電股東人數持續攀高，最新統計，到11月4日止，台積電股東人數直逼150萬人，來到149.6萬人，較前一周增加4,798人，另外，持股800張以上股東合計持股則持續下降至86.21％，顯示大戶持續調節中，籌碼從大戶手中流到散戶手中的情況持續，籌碼面偏不利。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。