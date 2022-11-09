和潤企業（6592）第三季稅後純益突破10億元，創單季獲利新高，前三季營收、稅後純益、EPS、保有資產均破紀錄創「四高」；裕融前三季稅後純益逼近45億元，亦改寫同期新高。

和潤今年營運不受景氣衰退、升息壓力，及新車市場瀰漫缺車問題困擾，自結10月合併營收20.03億元、年增23.91％，單月營收首度站上20億元大關；累計前十月合併營收185.65億元、年增28.18％，已超越去年全年的174.53億元，全年營收篤定創新高。

和潤第三季財報更為亮麗，單季合併營收59.14億元、年增31.22％，稅後純益9.09億元、年增20.23％，EPS達1.77％；累計前三季合併營收165.61億元、年增28.72％，稅後純益26.96億元、年增22.95％，EPS達5.24元。

和潤表示，前三季合併保有資產逾2,384億元、年增26.25％；前三季營收、稅後純益EPS、保有資產均改寫歷史新高。

和潤指出，前三季台灣地區獲利年增24.6％、大陸獲利年增17.53％，兩岸營運並進。台灣地區主要受惠於「非新車」的分期業務的擴大，包括中古車、機車、醫療、營建機具等；此外，子公司專責大型商用車分期業務的和勁企業，及營運汽機車共享服務的iRent的和雲行動服務業績成長，貢獻本業獲利。