美股周三出現重挫，台股受到影響出現跌勢，今（10日）以13556.51點開出，下跌逾80點，隨後跌幅擴大至超過120點，權值股台積電挫低8.5元，觸及408.5元，聯發科下跌8元，觸及642元，航運三雄長榮、萬海及陽明漲跌不一。

台股昨（9日）漲291.05點，收在13638.81點，成交值為2377.95億。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超230.55億。自營商賣超22.69億，投信買超11.96億，外資及陸資買超241.28億。

周三美股受到期中選舉局勢未明、虛擬貨幣圈出現信心危機等因素衝擊，四大指數皆收黑，道瓊下跌646.89點（或1.95%）至32513.94點，納斯達克指數挫低263.03點（或2.48%）至10353.17點，標普500指數跌79.54點（或2.08%）至3748.57點，費城半導體指數慘摔78.57點（或3.14%）至2424.82點。

台積電ADR小跌0.02美元（或0.03%）至65.00美元，聯電ADR挫低0.04美元（或0.62%）至6.41美元，日月光ADR下跌0.09美元（或1.61%）至5.51美元。