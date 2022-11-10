《興櫃股》新應材上市撤件 11:012022/11/10 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新應材(4749)今年8月31日向台灣證券交易所申請股票上市，證交所指出，該公司基於近期資本市場環境、公司長期業務經營策略及上市作業時程考量，已自行撤回股票上市申請案。 台股震盪 半導體、生技仍吸金 京鼎苗栗新廠 落成 新應材 撤回上市申請 #新應材 #興櫃股 #撤件 #47 #49 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鴻呈今年可賺一股本 明年更好 04:102022/10/04 證券．權證 通膨增溫 9月外銷訂單恐翻黑 04:102022/10/16 專題周報 外資回流新興亞股 台、越反失血 04:102022/11/01 投資理財 A股開低走高 滬指午盤收升0.46％ 12:542022/11/07 財經 資金青睞 富鼎、中碳抗跌 04:102022/11/04 證券．權證 櫃買兩指數成份股調整10月24生效 04:102022/10/14 證券．權證 台股狂失血 新興亞股中最慘 04:102022/11/08 投資理財 虎門科技將上櫃 發行246萬新股 04:102022/10/20 證券．權證 《金融》台股續遭外資提款 上周淪新興亞股失血王 14:092022/11/07 財經 《金融》新興亞股上周續跌 資金押寶「它」獨紅 15:092022/10/17 財經 新興亞股後市 大陸經濟成關鍵 04:102022/10/12 投資理財 9檔新掛牌股 股價生不逢時 04:102022/10/04 證券．權證 《金融》上周新興亞股淨流入13.9億美元 台股逆勢失血2.2億美元 14:592022/10/31 財經 蜜月行情甜 星宇興櫃首日超車華航 04:102022/10/01 證券．權證 台新投顧下周看好蘋果供應鏈等九類股 21:242022/10/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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