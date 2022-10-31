上周美股三大指數上周全面上漲，帶動新興亞股收紅，僅台灣單周下跌0.2%，其餘皆小漲，其中菲律賓、南韓表現最佳，單周上漲達2.8%、2.5%，印度、泰國、越南單周漲幅都在1%。上周台股仍淨流出2.2億美元力為新興亞股中，淨流出最多的地區。

新興亞股上周單周淨流入13.9億美元，南韓、印度、印尼最受青睞，淨流入達8億美元、4.6億美元、3億美元，泰國也有2.2億美元淨流入。台灣、越南淨流出2.2億美元、1.47億美元，為失血較重的新興亞洲經濟體。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，台股周線連三黑，走勢承壓，另周五成交金額為新台幣1727.29億元，顯現近期量縮氛圍未減，觀望氣氛濃。張圭慧指出，本周美國聯準會將召開FOMC會議，下周工業表現及勞動數據，如美國製造業指數、就業報告等也陸續公布，市場期待12月升息步調放緩，並關注與相關通膨指標是否降溫、消費者信心可否回升，短期上，市場波動持續，建議投資人操作上逢低分批承接、長線資金佈局，投資標的回歸市值基礎的產品，及政策性支持產業，如綠能、電動車及網通等族群。